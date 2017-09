The LEGO NINJAGO Movie feierte vor 2 Tagen seinen Kinostart. Seit gestern könnt ihr in die actionreiche Welt des Trickfilmabenteuers eintauchen und in die Rolle diverser Helden schlüpfen.

Aktuell ist The LEGO NINJAGO Movie in den Kinos zu genießen und fast zeitgleich erscheint The LEGO NINJAGO Movie Videogame. Im Spiel kämpft ihr euch in der Rolle der Helden aus NINJAGO Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane und Meister Wu mit Ehre und Können durch Wellen von Feinden. Ihr müsst die Heimatinsel der NINJAGO gegen Lord Garmadon und seine Hai-Armee verteidigen.

Dabei stehen euch mächtige Spezialfähigkeiten zur Verfügung. Aufregende Kampfsequenzen versetzen dem actiongeladenen Abenteuer noch mehr Würze. Ihr werdet lernen härter auszuteilen, Reichweiten zu vergrößern und der Schwerkraft zu trotzen. Ihr könnt die Kunst der Ninja-Beweglichkeit meistern und die Wände entlang laufen, hoch in die Luft springen und somit die Feinde der NINJAGOs zu bekämpfen. Hierdurch steigt ihr im Rang auf und könnt die Kampfkunst des Ninja verbessern. Als Spezialfähigkeiten wären da beispielsweise das Rasende Wildschwein, ein Schmetterangriff um die Lücke zwischen Charakteren zu überbrücken. Der schwebende Schmetterling, ein Sprung-Ausfallangriff, mit dem der Ninja von oben herabspringt und angreift. Der herabstürzende Falke, ein Sprung-Slam-Angriff. Und die stechende Biene, ein Wirbelsturm sehr schneller Schläge.

Bei der Verbesserung eurer Kampfkünste und -fähigkeiten könnt ihr die Kunst des Spinjitzu erlernen. Dabei kämpft ihr euch den Weg durch Wellen von Gegner mit neuen Kampftechniken, Manövern und Fertigkeiten. Elementare Kräfte und aufrüstbare Waffen inklusive. Sie sollen jeden Ninja einzigartig machen.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame bietet acht umfangreiche, actiongeladene und vielfältige Orte auf Grundlage der Filmgeschichte sowie kultige Orte und Charaktere aus der LEGO NINJAGO TV-Serie. Von NINJAGO City über den Dschungel der NINJAGO-Insel umfasst jeder Ort eine Vielzahl versteckter Geheimnisse, welche ihr sammeln können, sowie ein einzigartiges Dojo der Herausforderung, in dem ihr eure Kampffertigkeiten auf den Prüfstand stellt, Rekorde erringen und gegen immer schwerere Gegnern antreten könnt. Zusätzlich könnt ihr mit Karten für den Kampfmodus in drei verschiedenen Spielmodi gegen Freunde und Familie antreten. Lokal können im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler gegeneinander spielen.