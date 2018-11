The LEGO Movie 2 Videogame angekündigt

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und die LEGO Group kündigen heute The LEGO Movie 2 Videogame an, das von der lange erwarteten Fortsetzung The LEGO Movie 2 von Warner Bros. Pictures und Warner Bros. Animation Group inspiriert wurde. The LEGO Movie 2 Videogame erscheint 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich der Xbox One X sowie für PC – parallel zum Film und einer Kollektion von Toy-Sets für The LEGO Movie 2.

Basierend auf den Ereignissen in The LEGO Movie 2 haben außerirdische Invasoren Steinstadt zerstört. Jetzt müssen Emmet, Lucy und eine Menge Heldencharaktere ihre Welt zurücklassen und ihre Freunde aus den Klauen der merkwürdigen Einwohner des Systar Systems befreien.

„The LEGO Movie 2 Videogame ist vollgepackt mit beliebten und aufregenden neuen Charakteren, mysteriösen Schauplätzen und Action aus der Fortsetzung und dem originalen Blockbuster The LEGO Movie. Es schickt Kinder auf ein wildes Abenteuer, in dem sie das Universum erkunden können“, sagt Arthur Parsons, Head of Design, TT Games Publishing. „Die Spieler müssen auf der Suche nach seltenen Gegenständen, Materialen und Werkzeugen die Sterne durchkämmen, um ihre Sammlung zu vervollständigen und den Helden bei ihrer Reise durch das LEGO Universum helfen. Dabei erleben sie eine große Vielfalt an großartigen Umgebungen, verrückten Fahrzeugen und unglaublichen Kreaturen.“

„The LEGO Movie 2 Videogame ist ein einzigartiges Erlebnis voller fantastischer Charaktere und Abenteuer in einer offenen Welt, das großen Wert auf kreative Lösungen für Puzzles und das Bauen im Universum des Films legt“, sagt Sean William McEvoy, VP Digital Games & Apps, The LEGO Group. „LEGO Fans aller Altersgruppen werden Spaß beim Erschaffen ihrer eigenen Welt haben, wenn sie mithilfe von Werkzeugen Straßen ziehen, die Landschaft verändern, Bauwerke errichten und so weitere Belohnungen und Missionen freischalten.“