The Legend of Zelda: Stellenausschreibung für neues Spiel?

Nintendo werkelt offenbar schon im Geheimen, an einen neuen Ableger der Zelda Reihe. Eine Stellenausschreibung auf der japanischen Nintendo Seite lässt dies zumindest vermuten.

Zusammen mit der Nintendo Switch, erschien letztes Jahr im März The „Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Kommerziell war der Titel ein großer Erfolg, was sich auch in Testbewertungen wieder spiegelte. Zusammen mit der Wii U Version verkaufte sich das Spiel bis heute über 10 Millionen mal.

Arbeitet Nintendo schon am Breath of the Wild Nachfolger?

Es sieht ganz danach aus, das die Japaner hinter verschlossenen Türen bereits an einem neuen Zelda Projekt arbeiten. Auf der offiziellen japanischen Nintendo Seite wird seit kurzem ein Game Planner gesucht. Dieser soll Erfahrung mit Dungeons, Event, Fields und Gegner Design haben. Genaue Details um welches Spiel es sich handelt, verrät die Ausschreibung aber nicht. Das es sich dabei um ein neues “The Legend of Zelda” Spiel handelt ist aber anhand der Anforderungen für die Stelle sehr wahrscheinlich. Ob es dann wirklich auch ein “echtes” Zelda für die Nintendo Switch wird, oder ein Smartphone Ableger wird die Zukunft zeigen.

Quelle: Nintendo Japan