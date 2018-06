Sony stellte auf der Playstation E3 Pressekonferenz ein knapp 12 minütiges Gameplay Video zu The Last of Us Part II vor.

Endlich kann man einen detaillierten Einblick in den lange erwarteten Last of Us Nachfolger erhalten. Auf der Pressekonferenz von Sony wurde ein ausgiebiges Gameplay Video zu dem Spiel gezeigt.

In dem vorgestellten Trailer gibt es eine etwas längere Cut Szene und einige Actionreiche Kämpfe mit der Hauptprotagonisten Ellie zu bewundern.

Quelle: Sony E3 PK