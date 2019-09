The Last Of Us Part 2 Trailer und Release Termin veröffentlicht

Am gestrigen Abend veröffentlichte Sony PlayStation einen neuen Trailer zu The Last Of Us Part 2. Dieser enthält nicht nur brandneues Szenen-Material, sondern auch gleich einen Verkaufstermin für das nächste Jahr. Schon am 21. Februar 2020 dürfen wir Ellie wieder durch die Clicker verseuchten Staaten begleiten. Hingegen der Vermutung, dass das Spiel mit der PlayStation 5 an den Start geht, wird TLOU 2 auf der PS4 und PS4 Pro laufen.

Das gibt es zu sehen im The Last Of Us Part 2 Trailer

Es gibt neue Bilder zur Ellies Beziehung mit ihrer lesbischen Freundin Gina, die schon letztes Jahr für unnötige Furore sorgte. Außerdem wird es ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben. Darunter auch jemand, der gewisse Theorien über den Haufen werfen dürfte. Bereits seit Ankündigung ging man davon aus, dass Ellie sich die bestimmte Person nur einbildet und verstorben sei…

Passend zu dieser Ankündigung kommt sogar der erste Teil in das PlayStation Plus Angebot. Am 01. Oktober dürfen Mitglieder kostenlos das Abenteuer mit The Last of Us Remastered wieder oder neu erleben.

Hier der dreiminütige Trailer zu The Last Of Us Part 2.