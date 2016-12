The Last Of Us: Part 2 – Endlich offiziell angekündigt

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis The Last Of Us: Part 2 erscheinen wird, dafür war der Erfolg des ersten Teils einfach viel zu groß, als dass man es dabei bewenden lies. Und so ließ das Entwicklerstudio Naughty Dog am Ende der Playstation Experience 2016 dann auch endlich die Katze aus dem Sack und verkündete offiziell: Ja, wir arbeiten an The Last Of Us: Part 2!

Man bremste jedoch sofort die Euphorie, denn noch befinde sich das Spiel in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Vor 2018 darf man also nicht auf das Spiel hoffen. Immerhin folgte der Ankündigung dann auch gleich schon ein erster Trailer. Darin sehen wir eine herangewachsene Ellie, die einzig und allein nach Rache sinnt: