THE INFINITY GAUNTLET: DIE EWIGE FEHDE  – Comic Review

„Der kosmische Marvel-Klassiker, der den neuen Avengers-Film inspiriert, als Sammelband. Der wahnsinnige Titan Thanos verfügt dank der Infinity-Steine über die Macht, das Universum auszulöschen, und genau das will er auch tun! Also stellen sich ihm die Avengers, Spider-Man, Wolverine, Dr. Strange, Drax und andere in einer gewaltigen Schlacht im All…“

Autor: Jim Starlin

Zeichner: George Perez, Ron Lim

Tusche: Tom Christopher, Josef Rubinstein, Bruce N. Solotoff

Story: 4.5/5

Zeichnung: 4/5

Farbe: 3/5

Preis: 19,99€

Release: 30.01.2018

Zum Comic

THE INFINITY GAUNTLET: DIE EWIGE FEHDE ist eine zusammengefasste Ausgabe, der im Jahre 1991 erschienene Comicreihe „The Infinity Gauntlet“. Das Comicbuch umfasst auf 260 den 6-teiligen Kampf zwischen Thanos und der gesamten Galaxis. Der Neudruck, des großen Infinity Kampfes aus ’91 kommt gerade richtig zum Kinohighlight im April diesen Jahres. Mit „Avengers: Infinity War“ tritt Thanos zum ersten Mal ins Rampenlicht, um seinen Handschuh zu vollenden. In der Geschichte von INFINITY GAUNTLET: DIE EWIGE FEHDE hat er diesen bereits und hinterlässt pures Chaos in der Galaxie.

Story

Thanos galt in der Galaxie für Tod. Doch die Herrin des Todes Mistress Death sah ein Ungleichgewicht zwischen Leben und Tod. Thanos versprach ihr, die hälfte allen Lebens auszulöschen, wenn sie ihn wiederbelebt. So begann das Unheil. Ohne zu ahnen, welche Macht die Infinity Steine haben, beschaffte sie ihm die kosmischen Steine. Mit diesen Steinen garantierte er ihr, sein Versprechen einlösen zu können. Der wahnsinnige Titan mit der Kontrolle über Raum, Zeit, Realität, Macht, Geist und Seele ist zu allen Übels in den Tod verliebt. Doch sie schenkt ihn nicht ein Lächeln. Durch die Frustration, der nicht erwiderten Liebe, spielt er weiter mit Leben und Tod und löscht noch mehr Planeten aus.

Auf der Erde hat man bereits bemerkt, dass das halbe Leben ausgelöscht wurde. Viele Menschen und Superhelden sind spurlos verschwunden und werden vermisst. Jetzt müssen sich Helden, Schurken und Götter aus allen Ecken des Weltalls versammeln, um den schier unbesiegbaren Tyrannen zu stoppen. Geführt wird die Gruppe von Adam Warlock, der jedoch weiß, dass außer ihm und der Silver Surfer den Kampf wohl keiner überleben wird! Die einzige Chance den Kampf zu gewinnen ist, wenn Thanos es selbst unwissentlich zulässt.

Fazit

THE INFINITY GAUNTLET: DIE EWIGE FEHDE gehört in der Comic-Welt zu den besten Marvel-Storys aller Zeiten und ist allein dadurch schon ein Must-Have für jeden Fan. Durch den Neudruck einer frühen 90er-Comicreihe gibt es zu einer guten Geschichte noch einen Vintage Flair obendrauf. Zeichnung und Tusche versetzen einen in alte Comicdruck Zeiten zurück. Weniger Kontraste und mehr Schwärze geben dem ganzen einen verrauchten Stil. Wer die Urgeschichte zu Thanos im Marvel-Universum noch nicht kennt, dürfte abermals überrascht sein über die Wendungen, welche sich im Storyverlauf ergeben. Die Situation, in der jede einzelne Figur steckt, wird aus deren Blickwinkel erzählt und gezeigt. So spricht aus dem Off des Öfteren Eros, der Bruder von Thanos, zu dem Leser.

Die Handlung zu dem Infinity Gauntlet, welche zugleich absolute Macht über das Universum bedeutet, ist mit keiner anderen in der Marvel Geschichte zu vergleichen. Ähnliche Showdowns gab es höchstens im berühmten Civil War 1 und 2 Comic, doch dort wurden nicht ganze Planeten den Erdboden gleichgemacht. Die Dramatik und Hoffnungslosigkeit ist den Helden deutlich im Gesicht abzulesen und lässt einem keine Sekunde aufatmen. Während die ersten 5 Kapitel eine Konstante im Aufbau des Storytelling halten, bricht diese im 6. Kapitel rapide ab. Über das Ende kann nicht gemeckert werden, doch hätte man schon damals „Die Ewige Fehde“ auf 10 Comics strecken können.

Neue Leser dürften sich freuen in diesem Band von den Guardians of the Galaxy zu hören. Zwar gab es das Team nicht, wie wir es jetzt kennen, doch Helden wie Drax und Gamora sind anzutreffen. Ebenfalls für die Masse noch unbekannte Helden, wie Cloak und Dagger, welche auch eine TV-Serie bekommen, haben ihren Auftritt. Marvel Interessenten, ob Film oder Comic, sollten bei dem Buch zugreifen und sich damit auf den Kinostart von „Avengers: Infinity War“ vorbereiten!

LESEPROBE

