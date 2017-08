The Guild 3: Ab 26. September auf Steam im Early-Access

Über The Guild 3

The Guild 3 spielt im Mitteleuropa des Jahres 1400. Die Spieler gründen eine Familiendynastie, die über Jahrhunderte hinweg bestehen kann. Während sich die Spielwelt ständig neu ordnet, müssen sie Ihr Geschick bei Handwerk und Handel, gesellschaftlichen Anlässen und schließlich in der Politik und hinterhältigen Intrigen beweisen. Features KI-System : Das neue, adaptive KI-System basiert auf dem von GolemLabs entwickelten „EHE“-System (Evolutive Human Emulator). Die KI lernt sowohl von eigenen Aktivitäten, als auch durch das Verhalten anderer Spieler.

: Das neue, adaptive KI-System basiert auf dem von GolemLabs entwickelten „EHE“-System (Evolutive Human Emulator). Die KI lernt sowohl von eigenen Aktivitäten, als auch durch das Verhalten anderer Spieler. Gesellschaften : Die Gesellschaften in The Guild 3 sind mit besonders einflussreichen Vereinen vergleichbar. Manche davon, wie die Freimaurer oder die Gilde der Handwerker, sind der Öffentlichkeit bekannt, andere, wie die Diebesgilde oder die geheimnisvolle und gleichsam gefährliche Bruderschaft des Lichts, agieren dagegen im Geheimen.

: Die Gesellschaften in The Guild 3 sind mit besonders einflussreichen Vereinen vergleichbar. Manche davon, wie die Freimaurer oder die Gilde der Handwerker, sind der Öffentlichkeit bekannt, andere, wie die Diebesgilde oder die geheimnisvolle und gleichsam gefährliche Bruderschaft des Lichts, agieren dagegen im Geheimen. Riesiger Wiederspielwert : Die KI und zufallsbasierte globale Ereignisse sorgen dafür, dass jedes Szenario und jedes Spiel sich einzigartig spielt und anfühlt.

: Die KI und zufallsbasierte globale Ereignisse sorgen dafür, dass jedes Szenario und jedes Spiel sich einzigartig spielt und anfühlt. Charakter-/Dynastie-Entwicklung: Es gibt einen komplexen Skillbaum, Berufe, Aktionen und Boni, die nur darauf warten, freigeschaltet zu werden.

Multiplayer mit bis zu 16 Spielern im Internet und/oder LAN : Integrierter Multiplayer-Modus und Verbindung mit anderen „The Guild 3“-Spielern, ganz gleich, wo das Spiel gekauft wurde.

: Integrierter Multiplayer-Modus und Verbindung mit anderen „The Guild 3“-Spielern, ganz gleich, wo das Spiel gekauft wurde. Szenarios: 12 Szenarien aus denen frei ausgewählt werden kann: Augsburg, Baronie Birmingham, Königreich Böhmen, Die Niederlande, Herzogtum Burgund, Erzbistum Magdeburg, Der Hansebund, Die mächtige Stadt London, Wien & Pressburg, Hansestadt Visby, Paris und Masowien.