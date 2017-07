The Elder Scrolls Legends: Für iOS und Android erschienen

Spannende Zweikämpfe unterwegs sind ab sofort auch im Hosentaschenformat möglich. Mit dem Erscheinen von The Elder Scrolls: Legends kommt ein neues Kartenspiel mit bekannten Figuren auf euer Smartphone.

The Elder Scrolls: Legends ist bereits einige Zeit für PC draußen, nun folgt also auch die mobile Version für unterwegs. Speziell dafür wurde das Spiel natürlich an einer Steuerung per Touchscreen angepasst. Inhaltlich hingegen bleibt alles wie gehabt. Als Feature kann man seine Spieldaten von jedem Gerät nutzen. Sprich, es spräche nichts dagegen, eine Partie am PC zu starten, unterwegs mit dem Smartphone fortzuführen und dann wieder am PC zu beenden.

Falls ihr Bock auf The Elder Scrolls: Legends habt, dann ladet es euch kostenlos über folgende Links auf euer Smartphone:

Hier noch ein Video eines Gameplays: