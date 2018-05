The Eccentric Family Vol. 2 Erscheinungstermin bekannt

Am 29. Juni 2018 veröffentlicht Universum Anime The Eccentric Family Vol. 2 auf DVD und Blu-ray. Die 13 Episoden lange Comedy-Drama-Serie aus dem Angel Beats!-Studio P.A. Works basiert auf dem gleichnamigen Roman vom japanischen Kultautor Tomihiko Morimi (The Tatami Galaxy). Japanische Fabelwesen, die im Geheimen unter Menschen in einem modernen Kyoto leben. Volume 2 umfasst mit Episode 7-13 die letzte Hälfte der Staffel.

Inhalt der Datenträger zu The Eccentric Family Vol. 2

FSK: 12

Laufzeit: ca. 159 Minuten DVD / ca. 165 Minuten Blu-ray

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch

Extras (ca. 10 Min.): Japanischer Original-Werbetrailer, Japanischer Original-Pilottrailer, Japanischer-Originaltrailer

>Hier ein früherer Beitrag zum Anime.

