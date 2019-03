The Division 2 Release steht kurz bevor

Ab dem 15.03.2019 können Fans von The Division im zweiten Teil wieder Washington D.C. vor den bösen Mächten und Gruppierungen befreien und sich als Helden feiern lassen. Denn geballert wird da sicherlich so einiges.

Passend kurz vorm Launch haben wir noch einen Trailer und eine Bekanntgabe eines neuen Kooperationspartners. Eventuell habt ihr auf der Startseite bereits den Kinguin-Banner gesehen, mit dem Gutscheincode G2G erhalten ihr weitere 3% auf euren Einkauf. Benutzt dafür gerne unseren Ref-Link.

#Werbung – Auf Kinguin.net könnt ihr günstig Spiele einkaufen und könnt uns noch über den Ref-Link unterstützen. Solltet ihr also kein Glück bei unserem Gewinnspiel haben, wollt aber unbedingt The Division 2 zocken, so könntet ihr auf Kinguin.net knapp 30% sparen beim Kauf von The Division 2.