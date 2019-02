The Division 2 – Neuer Live-Action-Trailer

Ubisoft enthüllte heute einen neuen Live-Action-Trailer im Universum von Tom Clancy’s The Division 2, inszeniert von dem renommierten Filmemacher Nicolas Winding Refn (Drive, Bronson, Pusher, Only God Forgives) in Partnerschaft mit der DDB°-Agentur. Der Kurzfilm The Drawing ist der erste von zwei Teilen.

The Drawing, der erste der Kurzfilme, konzentriert sich auf die Idee, der Held in einer zusammenbrechenden Nation zu sein und kombiniert ein einzigartiges visuelles Design mit dramatischer Stille, die die Spannung erhöht. Nicolas Winding Refn möchte das Publikum die verzweifelte Notlage eines Division-Agenten mit diesem Live-Actionfilm spüren lassen. Im Angesicht der ständigen Angst und des Chaos hat der Agent Hoffnung auf die Zukunft, motiviert durch seine Erinnerungen an das Leben vor dem Zusammenbruch.

Unter der Leitung von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben weiteren Studios auf der ganzen Welt ist Tom Clancy’s The Division 2 die nächste Entwicklung im Open-World-Action-RPG-Genre, zu deren Etablierung das erste Spiel beigetragen hat. Sieben Monate nachdem ein tödlicher Virus in New York City freigesetzt wurde, versetzt Tom Clancy’s The Division 2 die Spieler in ein kollabierendes Washington D.C. Die Welt steht am Abgrund und die Menschen erleben die größte Krise, die jemals in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat.

Da feindliche Fraktionen um die Kontrolle der Stadt kämpfen, sind die Spieler als Agenten der Division die letzte Hoffnung gegen den vollständigen Zusammenbruch der Gesellschaft. Wenn Washington D.C. fällt, fällt die gesamte Nation. Nachdem man mehr als zwei Jahre der Division-Community zugehört und deren Erfahrungen gesammelt hat, wird Tom Clancy’s The Division 2 eine umfangreiche Kampagne bieten, die organisch in ein solides Endgame übergeht, um eine zusammenhängende und sinnvolle Erfahrung für alle Arten von Spielern zu schaffen.

Tom Clancy’s The Division 2 wird am 15. März 2019 weltweit auf der Xbox One, PlayStation 4 und Windows-PC erscheinen.