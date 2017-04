The Disney Afternoon Collection – Disney Klassiker für Konsole und PC

Ab sofort können Nostalgiker dank Capcom die Spieleklassiker, wie DuckTales und Chip und Chap – Ritter des Rechts auf den Konsolen PlayStation 4, Xbox One und dem PC neu erleben. Die „The Disney Afternoon Collection“ umfasst sechs Spiele in HD und dazu ein digitales In-Game-Museum. Weitere Extras sind „Boss Rush„, „Rewind“ und „Time Attack„. Letzter Modi bietet sich besonders gut für Speedrunner an.

Folgende Disney-Oldtimer sind in der Box enthalten:

Chip und Chap – Ritter des Rechts – Spieler schlüpfen in diesem Klassiker allein oder im Koop-Modus zusammen mit Freunden in die Rollen von Chip und Chap, treten gegen den unvergleichlichen Bösewicht Al Katzone an und lösen einen Fall rund um ein verschwundenes Kätzchen.

Chip und Chap – Ritter des Rechts 2 – Al Katzone ist entkommen und seine Pläne sind hinterhältiger denn je zuvor. Die Titelhelden Chip und Chap und ihre Helfer Samson, Trixi und Summi müssen Al Katzone aufhalten, bevor er seinen bösen Traum von der Weltherrschaft verwirklicht!

Darkwing Duck – Als Umhang tragender Held kämpfen Spieler in diesem actiongeladenen Plattformer gegen eine ganze Stadt voller Krimineller der berüchtigten F.O.W.L.-Organisation.

DuckTales – In diesem ikonischen Plattformabenteuer helfen Spieler Onkel Dagobert, seine gefiederten Taschen mit Reichtümern aus der ganzen Welt zu füllen.

DuckTales 2 – Der Nachfolger des Original-Spiels ist vollgepackt mit noch mehr Action und noch größeren Eskapaden in neuen Locations wie dem Bermudadreieck und den Niagarafällen!

TaleSpin – Fliege als Käpt'n Balu durch die Lüfte und steuere sein Flugzeug in diesem Sidescroller-Shoot'em Up durch exotische und gefährliche Gegenden.

Die The Disney Afternoon Collection steht nun für 19,99 Euro zum Download bereit.