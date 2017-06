The Crew 2 – Ubisoft kündigt Nachfolger an

Knapp 3 Jahre nachdem Spieler in The Crew quasi ganz Amerika per Auto durchqueren konnten geht Ubisoft nun in The Crew 2 einen Schritt weiter. Der Nachfolger zum Open World MMO-Rennspiel wurde heute auf der E3 Pressekonferenz offiziell angekündigt und entwickelt sich vom reinen Autorennspiel zum Spiel in dem ihr auch Boote und Flugzeuge steuern könnt. Dabei bleibt der Standort Amerika der selbe. Im Gameplay Walkthrough werden die drei Elemente genauer beleuchtet:

Den offiziellen Ankündigungstrailer zu The Crew 2 findet ihr hier: