The Council: Complete Edition ab 07. Dezember für PS4 und Xbox One

Bigben und Cyanide haben bekannt gegeben, dass die physische Version der vollständigen Ausgabe von The Council in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 7. Dezember 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

The Council – Complete Edition enthält alle fünf Episoden des gelobten Erzähl-RPGs, das Spieler und Kritiker mit seiner packenden Geschichte, den charismatischen Charakteren, spannenden Dialogen und den innovativen Spielmechaniken überzeugen konnte.

Das Abenteuer spielt im Jahr 1793. Spieler schlüpfen in die Rolle von Louis de Richet, Mitglied einer Geheimgesellschaft, den der rätselhafte Lord Mortimer in seine Domäne eingeladen hat: eine kleine Insel, isoliert vom Rest Englands. Dort trifft er auf weitere Gäste seines geheimnisvollen Gastgebers – niemand Geringeren als Napoleon Bonaparte und den ersten Präsidenten einer aufstrebenden Weltmacht: George Washington. Bei dem gleichermaßen seltsamen wie erstaunlichen Treffen geht es um weit mehr als die Bewirtung erhabener Gäste. Louis‘ Mutter verschwand kürzlich auf dieser Insel. Spieler werden schnell bemerken, dass ihre Entscheidungen in The Council erhebliche Folgen haben – und dass jeder der Anwesenden finstere Geheimnisse zu verbergen scheint.

Mische dich unter Charaktere mit geheimen Vorhaben. Traue niemandem und bringe die furchtbare Wahrheit ans Licht.

Ab 7. Dezember ist The Council – Complete Edition für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Quelle(n): Cyanide, Big Ben Pressemitteilung