Tesoro Zone X: Neuer Premium Gaming Chair ab sofort erhältlich

Egal ob bei langen Gaming-Matches oder doch bei einem gemütlichen Filmabend, der Sitzkomfort ist stets von höchster Wichtigkeit und trägt viel zum Gesamterlebnis bei. Tesoro bringt nun ein neues Modell aus der vielfach prämierten ZONE Gaming Chair Serie auf den Markt: den Zone X. Damit hebt Tesoro Komfort, Style und Flexibilität auf eine ganz neue Ebene. Selbstverständlich bietet auch der neue Luxus Gaming Chair dabei die gewohnte herausragende Kombination aus umfassenden Features, hoher Qualität und attraktivem Preis.

Der Zone X überzeugt mit fantastischen Features. Die Rückenlehne des Gaming Chairs verfügt über eine Neigungsfunktion von bis zu 135°. Dies ermöglicht eine optimale Sitzposition, sowohl bei hitzigen Matches als auch beim entspannten Streame n. Die Basis und der Rahmen des Gaming Sessels sind aus massivem Stahl gefertigt, wodurch Stabilität und Lebensdauer massiv erhöht werden. Auch die Klasse 4-Gasdruckfeder und die hochwertigen Laufrollen zeugen von dem hohen Qualitätslevel. Für einen entspannteren Komfort verfügt der Zone X über eine Wippfunktion, welche eine Neigung von 25° erlaubt. Die Einrastfunktion bietet dabei maximale Sicherheit und Stabilität und erlaubt die Fixierung in der gewünschten Position. Abgerundet wird der hohe Komfortfaktor des neuen Modells durch die Kombination aus angenehmem, widerstandsfähigen PU-Leder Bezug und Kaltschaum-Polsterung.

Neben den reinen Features ist der Zone X auch speziell im Hinblick auf eine optimale Ergonomie entwickelt worden. So bietet er zum Beispiel eine hohe Rückenlehne, welche die Wirbelsäule auf der gesamten Länge stützt und entlastet. Gerade bei langer Nutzung wird so eine gesunde und komfortable Sitzposition gefördert. Zur guten Ergonomie trägt auch das Nackenkissen bei. Um weitere typische Druckpunkte zu entlasten, ist der Zone X mit 4D verstellbaren Armlehnen ausgerüstet. So können Nutzer ihren Gaming Chair ganz an die eigenen Bedürfnisse anpassen und eine falsche Körper haltung vermeiden. Zusätzlich verfügt der Zone X über ein verstellbares Lendenkissen aus Memory Foam.

Als Flaggschiff der ZONE-Serie bietet der Zone X ein Höchstmaß an Komfort und Luxus. Hier sorgen die herausragende Verarbeitung und die aufwendige Bestickung des in Carbonfaser-Optik gehaltenen Chairs für einen eleganten und hochwertigen Look. Durch das breitere Design der Sitzschale bietet der Zone X eine größere Sitzfläche und macht ein Entspannen bei Games, Filmen oder der Arbeit am Schreibtisch noch einfacherer. Weitere Informationen und Details zum Zone X von Tesoro finden sich auf der offiziellen Seite. Spezifikationen Zone X Rahmenfarbe: Schwarz

Rahmenkonstruktion: Metall

Farbe des Bezugs: Schwarz-Gold oder Schwarz-Lila

Material des Bezugs: PU Kunstleder

Material der Polsterung: Kaltschaum

Verstellbares Lendenkissen: Ja (Memory Foam)

Verstellbares Kopfpolster: Ja

Verstellbare Armlehnen: 4D

Typ der Rückenlehne: Hohe Rückenlehne

Sitzmaße: 59 x 60cm

Wippfunktion: 25°

Neigbare Rückenlehne: 135°

Einrastfunktion: Ja (Rückenlehne und Wippfunktion)

Gasdruckfeder: Klasse 4

Höhenverstellbar: 10 cm

Basis: Lackierter Stahl mit 350 mm Radius

Rollen Größe & Material: PU Racing Rollen (6cm)

Sitzhöhe: 37 – 47 cm

Maximalbelastung: 150 kg

Gewicht Stuhl: 26kg UVP und Verfügbarkeit Der Tesoro Zone X ist ab sofort zu einer UVP von 289,00€ in Schwarz mit goldener oder lilafarbener Bestickung erhältlich.

Quelle: Tesoro Pressemitteilung