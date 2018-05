Tennis World Tour: Zwei Tennis-Legenden im neuen Gameplay-Trailer

Bigben und Breakpoint zeigen in einem neuen Gameplay-Trailer zu Tennis World Tour das Duell der Tennisprofis Andre Agassi und John McEnroe. Dieses Match weckt Erinnerungen an das legendäre Zusammentreffen in Wimbledon 1992. Doch welche Legende fegt den Gegner vom Platz?

Zudem wurden auch die neuen Releasedates für die PC- und Nintendo Switch-Version bekanntgegeben. Während der Titel am 29. Mai in Deutschland, der Schweiz und Österreich für PlayStation 4 und Xbox One in den Handel kommt, folgen die anderen Plattformen am 15. Juni.



Im Turnier-Modus von Tennis World Tour wird es Spielern möglich sein, sich den beiden Assen entgegenzustellen. Wer die Legends Edition vorbestellt, kann sie außerdem selbst verkörpern.

Neben den beiden Idolen in einem ihrer bekanntesten Outfits enthält die Legends Edition noch exklusive Schläger, fünf Fähigkeits-Karten, den „Legende“-Titel und einen Trainer, der einen Erfahrungsbonus gewährt.

