Tencent strebt Übernahme von Funcom an

Tencent hat ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller Anteile des norwegischen Spieleentwicklers Funcom angekündigt.

Tencent, eines der führenden globalen Internetunternehmen mit starkem Fokus auf Online-Spiele, ist bereits Shareholder zahlreicher namhafter Entwicklerstudios, darunter Riot Games, Epic, Supercell, Ubisoft, Paradox und Frontier. Das Unternehmen besitzt bereits knapp 29% von Funcoms Anteilen. Die Nachricht rund um die angestrebte Übernahme wird von Funcom CEO Rui Casais begeistert aufgenommen.

Struktur soll erhalten bleiben

„Wir hatten bisher eine tolle Zusammenarbeit mit Tencent als größtem Anteilseigner und sind hocherfreut über diese Gelegenheit“, so Funcom CEO Rui Casais. „Wir werden weiterhin großartige Spiele entwickeln, die auf der ganzen Welt gespielt werden und sind überzeugt, dass die Unterstützung von Tencent Funcom auf ein neues Level bringen wird. Tencent wird Funcom durch seine Erkenntnisse und das umfassende Know-How als führendes Unternehmen im Gaming-Bereich unterstützen sowie die operative Flexibilität erhöhen.“

Funcom ist ein Börsenunternehmen an der Osloer Börse. Tencent strebt an, alle Anteile direkt von den Anteilseignern zu erwerben und bietet in diesem Zusammenhang allen Aktionären des Unternehmens NOK 17,00 pro Aktie an – dieses Angebot liegt 27,3 Prozent über dem Schlusskurs der Funcom-Aktie am 21. Januar 2020. Innerhalb der Angebotsfrist, deren Start Anfang Februar erwartet wird, steht es Aktionären frei, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Der Vorstand und Aufsichtsrat von Funcom haben einstimmig beschlossen, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Im Rahmen der Akquirierung sind keine Änderungen des Managements, Personals oder der Struktur von Funcom geplant, sodass das Unternehmen weiterhin unabhängig agiert. Funcom wird außerdem den Support ihrer langlebigen Online-Spiele Conan Exiles, Secret World Legends, Age of Conan und Anarchy Online fortführen. Casais weist darauf hin, dass Tencent einen Ruf als verantwortungsvoller, langfristiger Investor besitzt und bekannt für seine operativen Fähigkeiten im Bereich Online-Games ist. Seitdem Tencent ab Oktober 2019 der Haupteigner ist, habe sich dieser Gedanke nur bestätigt.

Dune wird weiter entwickelt

Steven Ma, Senior Vice President von Tencent, sagt dazu: „Wir sind von Funcoms Stärken als Entwickler für Open-World Multiplayer-, Action- und Survival-Titel beeindruckt. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Historie in der Entwicklung langlebiger neuer Titel. Wir sind stolz darauf, unsere Beziehung mit ihnen zu vertiefen und schauen mit Freuden auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Funcom, die neue spannende Spiele-Erfahrungen für Fans auf der ganzen Welt bereithält.“

Funcom wurde 1993 gegründet. Dabei waren die letzten Jahre aufgrund des Erfolgs des Online-Survival-Spiels Conan Exiles die besten und profitabelsten in der 27-jährigen Unternehmensgeschichte. Zusätzlich zu diversen Projekten, inklusive des fortlaufenden Supports für Conan Exiles, arbeiten die norwegischen Entwickler aktuell an einem Open-World-Survival-Multiplayer-Titel basierend auf Frank Herberts Dune.

In Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Tencent hat sich die Führungsebene von Funcom entschieden, mehrere strategische und operative Maßnahmen bekannt zu geben. Das Management beabsichtigt, das kommende Dune-Spiel noch ambitionierter zu gestalten, insofern der Vorstand es genehmigt. Die dafür benötigten Ressourcen sollen aus anderen Initiativen und weiteren möglichen Finanzierungsmöglichkeiten zugeteilt werden.

