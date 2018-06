Tastatur und Maus Support für die Xbox One

Ob Konsolen die Eingabe mit Tastatur und Maus ermöglichen sollen oder besser nicht, ist ein altes Streitthema unter Konsolen Spielern. Auf der Xbox One, könnte dies aber bald Wirklichkeit werden. Eine angeblich von Microsoft stammende Präsentation ist geleakt. In dieser befinden sich technische Details zum Gameplay mit Tastatur und Maus. Hierbei könnte eine Zusammenarbeit mit Razer stattfinden.

Der Plan, die Eingabe von via Tastatur und Maus auf der Xbox One Konsole zu unterstützen, wird offensichtlich von Microsoft fortgesetzt. Aktuell kann man lediglich die Xbox One Version von Minecraft mit der PC Peripherie spielen. Laut den geleakten Dokument, will Microsoft aber das Angebot großflächig erweitern.

Razer als möglicher Hardware-Partner

Auf windowscentral.com wurde küzlich eine Presentation veröffentlicht, die künftige Entwicklungspartner von Microsoft zeigt. Laut dem Leak können Xbox One (X) Konsolen durch ein Softwareupdate dann Maus und Tastatur unterstützen. Die Maus wäre auf maximal 5 Tasten plus Mausrad limitiert. Die API soll dabei grundsätzlich alle Kabelgebundenen Mäuse supporten, die mit einen Standarttreiber funktionieren. Bluetooth soll dabei nicht unterstützt werden.

Eine der geleakten Folien zeigt unter anderem eine mögliche Kooperation mit dem Hardwarehersteller Razer. Die auf dem PC verwendete Chroma RGB Software, soll demnach auch von der Xbox One unterstützt werden. Das Gameplay könnte dann auf Wunsch die Farbgebung der LEDs von Tastatur und Maus beeinflussen.

Das ganze hätte natürlich massive Auswirkung auf Multiplayer Games. Irgendwie müsste man dann eine balancen finden damit Gamepad Spieler nicht im Nachteil wären. Wie das ganze handelt wird, will Microsoft den jeweiligen Herstellern überlassen. Die API könne aber erkennen welches Eingabegerät gerade genutzt wird, was eine Trennung der Spieler ermöglichen würde.

Schenkt man dem Leak glauben, so haben die Xbox Development Kits bereits ein Update erhalten. Seit der April Version soll Tastatur und Maus Eingabe für die Entwickler schon möglich sein, um die Möglichkeiten für kommende Spiele zu testen.

Quelle(n): windowscentral.com, Microsoft