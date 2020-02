Taktikspiel Caliber kommt nach Europa

Wargaming und 1C Game Studios freuen sich, die erste spielbare Testphase des kommenden Taktik-Hits Caliber anzukündigen. Die Anmeldung für die Closed Beta des kostenlosen Taktik-Actionspiel Caliber steht ab sofort allen Spielern in Europa offen.



Nach einem überaus erfolgreichen Start von Caliber in der GUS* mit über einer Million registrierten Spielern, nutzen die Entwickler die gewonnenen Erfahrungen, um Caliber bereit für den Start in Europa zu machen. Neugierige Spieler können Caliber bereits auf der IEM Expo in Kattowitz, Polen vom 28. Februar bis 1. März am Stand B3 in seiner neusten Version erleben.



Caliber stellt die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe und lässt sie in Teams von bis zu vier Spielern in spannenden Missionen gegen die künstliche Intelligenz antreten oder die Herausforderung gegen andere Spieler im PvP-Modus suchen. Die richtige Kommunikation, Koordination und eine abgestimmte Taktik sind der Weg, um in dem teambasierten Actionspiel erfolgreich zu sein.



Die Spieler wählen in Caliber einen Operator mit einzigartigen Fähigkeiten aus einer Vielzahl verschiedener internationaler Spezialeinheiten, um ihre Rolle im Team zu erfüllen. Fans von detailgetreuen Uniformen und Equipment werden von den akkurat nachgebildeten Internationalen Spezialeinheiten, wie die des deutschen KSK, den US Navy SEALs, der polnischen GROM und vielen weiteren begeistert sein.

„Wir sind den Spielern in der GUS* sehr dankbar für die großartige Unterstützung und freuen uns auf den Aufbau der Spielerbasis in Europa. Mit Beginn der IEM Expo in Kattowitz, Polen werden wir es den Spieler ermöglichen, sich für die anstehenden Caliber Testphase anzumelden und das Spiel als erste in diesem Jahr in Europa erleben zu können“, sagt Alex Morozov, Caliber Marketing Director.



Wargaming und 1C Game Studios bestätigen neue Einheiten, Karten und weitere Inhalte für europäische Spieler:



„Wir sorgen dafür, dass die europäischen Spieler zahlreiche Inhalte, wie weitere Internationale Sondereinheiten, neue Karten und mehr für ein abgerundetes Spielerlebnis erhalten. Auf der offiziellen Webseite können sich die Spieler registrieren und schon bald an der Testphase des Spiels in Europa teilnehmen„, sagt Kirill Stadnik, Caliber Product Director.



Interessierte Spieler können sich ab sofort auf der offiziellen Webseite ( http://playcaliber.eu ) registrieren, um die neusten Informationen über das Spiel zu erhalten und an den Testphasen teilzunehmen.



*GUS – Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion (ohne Litauen, Lettland, Estland)

Quelle: Wargaming Pressemitteilung