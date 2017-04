Syberia 3 – Erster Einblick in die Collector’s Edition

Nur noch wenige Tage, dann dürfen Adventure-Fans an der Seite der New Yorker Anwältin Kate Walker erneut in ein magisches Abenteuer aufbrechen. Für alle, die es kaum noch abwarten können, in die eisigen Weiten Sibiriens zu reisen, gibt Serienschöpfer Benoit Sokal heute einen kleinen Einblick in die vielfältigen Inhalte der Collector’s Edition von Syberia 3. Ob Artbook, Soundtrack oder hochwertige Resin-Figur, diese Sammleredition wird das Herz eines jeden Adventure-Fans höher schlagen lassen.

Syberia 3 wird von den Koalabs Studios entwickelt und ab 20. April 2017 für PlayStation® 4, Xbox One® und PC/Mac erhältlich sein. Das packende Adventure erscheint vollständig synchronisiert in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und Deutsch mit Untertiteln für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Der Original-Soundtrack stammt von Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), der bereits für die Musik von Syberia 2 verantwortlich zeichnete.