Switchblade – MOBA auf PS4 und PC gestartet

Das MOBA Switchblade ist für Playstation 4 und PC erfolgreich in die Early Access Phase gestartet. Ihr könnt euch das Spiel via PSN bzw. auf Steam direkt herunterladen.

Ganz wie in klassischen MOBAs treten 5 gegen 5 Spieler auf diversen Spielkarten an. Das Besondere an Switchblade: Ihr spielt mit bewaffneten Autos und keinen typischen Helden. Jedes Vehikel hat eigene Vor- und Nachteile, so dass ein erfolgreiches Team auf einen gesunden Mix aus Offensive und Defensive bestehen sollte.

Für Switchblade steht das Founders Pack kostenpflichtig in den Startlöchern, das folgende Inhalte mit sich bringt: