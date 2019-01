Switchblade – Ab sofort free-to-play

Das MOBA Switchblade ist ab sofort für alle kostenlos spielbar. Sowohl für PC, als auch für PS4 wurde das Vertriebsmodell auf free-to-play geändert.

Switchblade (80% bei uns im Test) ist ein MOBA, in dem 5 vs. 5 Spieler antreten. In schwer bewaffneten Vehikeln geht es darum, die gegnerische Basis in ihre Einzelteile zu zerlegen. Eben ganz klassisch, wie bei anderen MOBAs.

Da gerade für Konsole eher weniger MOBAs verfügbar sind, lohnt sich mit dem Umstieg auf das kostenlose Modell ein Blick ins Spiel. Alle weiteren Infos zu Switchblade findet ihr hier: Link