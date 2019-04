Superpräzise Laser Maus, Lautsprecher und Headsets: Trust Gaming rüstet weiter auf

Gute Nachrichten für Gamer und Zocker. Trust Gaming startet mit neuer Hardware in den Frühling. Damit auch wirklich jeder Schuß sitzt und kein gegnerischer Schritt überhört wird, stellt der Gamingspezialist eine Lasermaus mit 4.200 dpi, zwei neue Headsets und ein neues Speaker Set vor.

GTX 178 Ludox Gaming Laser Mouse

Mit einem Lasersensor, der eine Auflösung von satten 4.200 dpi bietet, ermöglicht Trust Gaming seinen Kunden nun ultimative Kontrolle über das Spielgeschehen. Die neue GTX 178 Ludox Gaming Laser Mouse sieht nicht nur spektakulär aus, sie ist auch ein mächtiger Verbündeter im Kampf um Punkte, Gebiete oder im virtuellen Häuserkampf.

Eine speziell designte Daumentaste ist automatisch als perfekte Feuer-Taste für alle Shooter-Spiele eingestellt. Ein Druck auf diese Taste senkt die DPI-Einstellung für einen präzisen Schuss automatisch. Danach kehrt der DPI-Wert wieder auf den ursprünglich eingestellten Wert für schnelle Bewegungen zurück. Wenn jede Sekunde zählt, kann dies den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Zur zielgenauen Belegung der sieben programmierbaren Tasten, der LED-Beleuchtung und der DPI-Eistellungen steht dem Spieler eine funktionsstarke Software zur Verfügung. Ganz egal ob im PvP-Kampf oder zur Steuerung ganzer Weltreiche in Strategiespielen, die Ludox passt sich ideal an jede Umgebung an.

GTX 455 Torus RGB- und GTX 450 Blizz RGB 7.1 Surround Gaming Headset

Für klaren Teamchat und Rundumakkustik bringt Trust Gaming gleich zwei neue Over-Ear Headsets in die Regale. Beide verfügen über RGB-Beleuchtung und flexiblen Mikrofonbaum.

Das GTX 450 Blizz RGB 7.1 Surround Gaming Headset bildet den Sound der Spielumgebung in virtueller 7.1 Surround Klangwelt ab. Das Headset verfügt über 40 mm-Aktivlautsprecher und bietet als optisches Schmankerl fließende RGB-Effekte an beiden Hörmuscheln. Dazu kommt ein flexibler Mikrofonbaum, der sich ideal für jede Kopfform einstellen lässt. Zur Regelung von Lautstärke, Beleuchtung und Mikrofonstummschaltung verfügt das Blizz Headset über eine im Kabel integrierte Fernsteuerung.

Voll auf die Ohren gibt es auch mit dem neuen GXT 455 Torus Gaming Headset. Das robuste Headset verfügt ebenfalls über RGB-Lichteffekte an den Höhrmuscheln, die allerdings in Reglerknöpfe integriert sind. Links steuert der Spieler Lautstärke und Stummschalt-Taste für das Mikrofon und an der rechten Hörmuschel die Lichteinstellungen selber. Für dauerhaften Spaß beim Zocken sorgen beim Torus weiche Polster mit hoher Atmungsaktivität an den schwenkbaren Hörmuscheln sowie metallverstärkte einstellbare Kopfbügel. Da brummt auch bei langen Sitzungen nicht der Kopf.

GTX 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set

Für all diejenigen, die es vorziehen, den Kopf frei zu haben, bringt Trust Gaming dieses Frühjahr mit dem Torro 688 ein universal einsetzbares Lautsprecherset in die Spielzimmer der Nation. Das Soundsystem kommt mit 2.1-Klang, Subwoofer, 120 Watt Spitzenleistung, pulsierender LED-Beleuchtung und Fernbedienung. So ausgestattet kann der Spieler Schlachtenlärm und Siegesfanfare nicht nur akkustisch genießen, sondern auch gleichzeitig sehen. Die Torro-Kombi ist kompatibel mit PCs, Laptop, Smartphones und Tablets.