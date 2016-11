Super Mario Run: Preis und Releasedatum bekannt gegeben

Am 15. Dezember 2016 erscheint Nintendos erstes Mobile-Spiel: Super Mario Run. Es wird vorerst nur für iPhone, iPod und iPad verfügbar sein. Der Download der Test Version ist kostenlos, möchte man allerdings die Vollversion haben muss man dafür 9,99 euro bezahlen.

Super Mario Run hat endlich ein Release Termin und ein endgültigen Preis: Laut einer Pressemitteilung von Nintendo erscheint Super Mario Run am 15. Dezember für die iOS generationen iPhone,iPod und iPad. Wenn man nicht nur die Demo spielen möchte, muss man 9,99 euro für die Vollversion von Super Mario Run bezahlen.

Wie der name es schon sagt gehört auch das Mobile-Spiel dem Runner-Genre an: Mario läuft automatisch nach vorne, durch ein Druck auf den Bildschirm springt Mario über die Hindernisse und kann die Münzen einsammeln. Umso länger man springen möchte, desto länger muss man auf das Display drücken.

Das eigene Apple-Gerät muss mindestens iOS 8.0 unterstützen.

Noch ist leider kein Release für Android- oder Windows Geräte bekannt.



