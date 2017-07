Super Mario Odyssey – Video zeigt Gameplay aus New Donk City

Neben dem Szenen aus Skyrim ist noch ein weiteres Video von der San Diego Comic Con aufgetaucht. Diesmal steht der beliebte Klempner Super Mario im Rampenlicht, der in New Donk City, einem Gebiet in Super Mario Odyssey, sein Unwesen treibt.

New Donk City wird nur eine der zahlreichen, spielbaren Welten in Super Mario Odyssey sein, welches am 27. Oktober exklusiv für Switch erscheint. In dieser Metropole tummeln sich echte Menschen rum und gehen ihrer täglichen Arbeit nach. Und mittendrin: Mario.

Da man im Video keine Goombas oder sonstige Gegner sieht, geht die breite Meinung derzeit in die Richtung, dass New Donk City als eine Art Oberwelt bzw. Hub fungieren könnte, von wo aus man dann zu den anderen Welten springen kann. Also ganz ähnlich, wie die Villa am Start von Mario 64.