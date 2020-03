Cities: Skylines – Sunset Harbor-DLC verfügbar

Paradox Interactive gab heute bekannt, dass Sunset Harbor, die neueste Erweiterung für Cities: Skylines, ab sofort zum Preis von 14,99 Euro auf Steam sowie für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich ist.

Spieler auf diesen Plattformen können sich freuen, denn es ist das erste Mal, dass eine Cities: Skylines-Erweiterung gleichzeitig auf PC und Konsolen erscheint! Sunset Harbor fügt der Städtebau-Simulation viele neue Features hinzu, darunter die Fischereiindustrie, neue Transportoptionen wie Fern- und Trolleybusse, den Luftfahrt-Club und neue Maps.

„Die Teams von Paradox Interactive und Colossal Order sind froh darüber, dass wir unserer Community aufmerksam zugehört haben und nun einige der am häufigsten gewünschten Inhalte in Sunset Harbor hinzufügen konnten“, so Erika Kling, Cities: Skylines-Produktmanagerin bei Paradox Interactive. „Die Spieler wünschten sich neue Transportmöglichkeiten, vor allem den Trolleybus-Service, und wir bringen diesen nun zusammen mit der brandneuen Fischereiindustrie für Spieler, die sich nach mehr maritimen Inhalten sehnen.“

Die Features der Sunset Harbor-Erweiterung im Überblick:

Unten im Meer: Die Spieler entdecken die neue Fischereiindustrie und übernehmen die Kontrolle über Fischerboote auf See und Fischfarmen und erschließen so neue Industriezweige für ihre Städte. Dabei stellen sie sicher, dass vier neue Policies eingehalten werden, damit die Unternehmen den frischesten Fisch an die Lebensmittelgeschäfte liefern können.

Zusätzlich zur Erweiterung Sunset Harbor hat Paradox Interactive heute weitere Inhalte für die Community veröffentlicht, darunter das Content Creator Pack: Modern Japan und Cities: Skylines – Coast to Coast Radio. Die Spieler können ihrer Metropole mit einer Reihe neuer Assets von Modder Ryuichi Kaminogi nun ein japanisches Flair verleihen, während sie neuen und erfrischende Songs von DJ Toni G lauschen. Das Content Creator Pack: Modern Japan und Cities: Skylines – Coast to Coast Radio sind jeweils für 4,99 Euro bzw. 3,99 Euro auf Steam und 4,99 Euro bzw. 3,99 Euro auf Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

Cities: Skylines – Content Creator Pack: Modern Japan

Das Content Creator Pack: Modern Japan bietet mit 20 Gebäuden und sechs Requisiten des Modders Ryuichi Kaminogi ein einzigartiges, von der japanischen Architektur inspiriertes Flair. Es sind die ersten japanischen Gebäude in Cities: Skylines und bieten eine vielfältige Auswahl von Wolkenkratzern bis hin zu gemütlichen Udon- und Ramen-Geschäften.

Cities: Skylines – Coast to Coast Radio

Das Coast to Coast Radio ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die sich nach Musik sehnen, die nur so vor Abenteuerlust strotzt. Die 16 schwungvollen und erfrischenden Songs von DJ Toni G werden den Spielern die Köpfe freimachen und sie inspirieren, ihre Traumstadt noch höher zu bauen und noch besser zu planen.

Quelle: Pressemitteilung