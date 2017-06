Steam Summer Sale 2017 bekannt. Plündert eure Sparschweine

Paypal hat mal wieder die Bombe platzen lassen. Der diesjährige Steam Summer Sale beginnt bereits am 22. Juni um 19:00. In einem Video von PayPal hat man auch das Logo von Steam verwendet, somit ist diese Ankündigung sehr wahrscheinlich von Valve genehmigt wurden. Daher hat man seitens PayPal diese Ankündigung aber noch als „Leak“ präsentiert, doch mittlerweile ist klar, der Steam Summer Sale wird in jedem Fall am Donnerstag den 22. Juni um 19:00 starten, dies hat Valve bereits über eine offizielle Nachricht bestätigt.

Der Steam Summer Sale wird vermutlich bis zum 05. Juli andauern und nötigt jeden Spielerfreund dazu, seine harten Ersparnisse zu plündern. #more_games

Wie jedes Jahr und zu jedem Sale, gibt es immer wieder Serverprobleme bei Spieledienst, es bleibt abzuwarten, wie es dieses Jahr funktionieren wird. Aber es wird sicherlich zu Lags und eventuell Downtimes kommen.