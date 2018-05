State of Decay 2 – Survival-Spiel auf Xbox One und Windows 10

Seit gestern ist das Survival-Spiel State of Decay 2 auf Xbox One und Windows 10 PC spielbar. Viele fleißige Überlebende sind schon unterwegs und Kämpfen für die Gemeinschaft in der Zombieapokalypse. Im zweiten Teil kann man sogar mit bis zu drei Freunden sich durch die Zombie-Horden schlagen. Die Standard Version ist für 29,99 Euro erhältlich und die Ultimate Edition für 49,99 Euro. State of Decay 2 ist aber auch im Xbox Game Pass enthalten, welche mit einer monatlichen Gebühr von 9,99 Euro daher kommt.

State of Decay 2 hat kein Herz für Zombies

Das ultimative Zombie-Überlebensspiel kommt aus dem Hause Undead Labs. Die Entwickler gaben dem Spiel alle möglichen Entscheidungsfreiheiten, die sich auf Konsequenzen und das Überleben auswirken. Der zweite Teil geht sogar noch mehr in die Tiefe und sorgt dafür, dass jegliche Entscheidungen die Moral der Gemeinschaft betrifft. Ob nun die Basis Priorität hat oder die Versorgung, es liegt in den Händen des Spielers.

Außerdem ist der neue State of Decay Titel ein Play Anywhere-Titel. Dieser kann auf Xbox One und Windows 10 PC gespielt werden. Das bedeutet, dass der Fortschritt auf beiden Geräten gespeichert und geladen wird. Hinzukommt die Cross-Play Funktion, die den übergriff von Konsole und PC erlaubt, um so Gruppen zu schließen und gemeinsam zu zocken!

State of Decay 2 ist ab sofort im Handel und digital erhältlich.