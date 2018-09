Starlink: Battle for Atlas – Neuer Walkthrough-Trailer

Die neue Woche startet mit einem neuen Walkthrough-Trailer für das kommende Weltraum-Spiel Starlink: Battle for Atlas. In diesem Trailer gibt es eigentlich all das zu sehen, was uns im fertigen Spiel aus dem Hause Ubisoft erwarten wird: Planeten, Vegetationen, Raumschiffe und ein paar Action-Sequenzen.

Starlink: Battle for Atlas wird am 16. Oktober für Playstation 4, Xbox One und Switch erscheinen. Die Besonderheit des Spiels ist, dass ihr modulare Komponenten kaufen könnt, die dann im Spiel ihren Einsatz finden.