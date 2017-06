StarCraft Remastered hat einen Release-Termin

Auf diese News haben wahrscheinlich eine ganze Menge RTS-Strategen gewartet. Jetzt hat Blizzard endlich die Katze aus dem Sack gelassen und StarCraft Remastered einen Release-Termin verpasst. Und dieser ist gar nicht mehr in so weiter Ferne, denn bereits am 14. August wird der Klassiker im neuen Gewand erscheinen.

Für knapp 15€ gibt es nicht nur die komplette Kampagne plus das Addon Brood War, sondern natürlich auch eine hochpolierte Grafik. Daneben werden neue Sounds und Musiken ihren Weg in StarCraft Remastered finden, wobei die Nostalgiker auch per Knopfdruck auf die originalen Files zugreifen können. Das Spiel soll Auflösungen bis zu 4k unterstützen und obendrein auch noch Cloud-Speicherstände und ein neues Matchmaking-System spendiert bekommen. Vorbesteller werden mit ein paar netten ingame-Items belohnt.