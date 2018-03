Starcraft: Frontline 2

Wir haben uns nach dem ersten Band zu Starcraft: Frontline schon sehr auf weitere Mangas aus dem Spiele-Universum gefreut. Ob der zweite Band mit dem großartigen ersten Band mithalten kann, lest ihr in unserem Review.

Inhalt

Im zweiten Band der StarCraft: Frontline-Reihe foltert der terranische Wissenschaftler Dr. Burgess den Protoss-Templer Muadun, um seinen Feind besser zu verstehen. In weiteren Geschichten treibt ein mordlustiger Geist in den Ruinen von Mar Sara ein böses Spiel, die Protoss wagen ein gefährliches Experiment mit den Zerg und eine menschliche Reporterin deckt einen Skandal von ungeahntem Ausmaß auf, der sie ihr Leben kosten könnte.

Macht der Nebencharaktere

Auch dieser Sammelband mit Mangas aus dem Starcraft-Universum stellt einige Nebencharaktere und ihre Geschichte in den Mittelpunkt der überaus schön gezeichneten actionreichen Sequenzen. Vor allem die Enthüllungsgeschichte einer Reporterin hat uns in ihren Bann gezogen und deutlich aufgezeigt, dass die Welt der Terraner nicht immer nur schwarz oder weiß ist, sondern sich hinter jeder Ecke auch unvorstellbare Sachen verbergen können. Gerade in dieser kurzen Geschichte werden viele starke Charaktere aufgebaut, die in kürzester Zeit eine unglaubliche Entwicklung hinlegen. Allein dafür lohnt sich schon ein Blick in diesen Sammelband, aber auch die anderen Kurzgeschichten machen Lust auf mehr.

Fazit

Es ist den Autoren und Zeichnern wieder gelungen eine abwechslungsreiche Mischung an interessanten Stories aus dem Starcraft-Universum in diesem Manga-Sammelband zu vereinen. Wir können euch daher diesen Band uneingeschränkt empfehlen.

Eckdaten

Umfang: 192 Seiten

Preis: 10,00 Euro

VÖ: 14. Februar 2018