Starcraft: Frontline 1

Die letzten Monate durften wir bereits die großartigen Mangas zu Warcraft lesen. Jetzt veröffentlicht Cross Cult weitere Mangas zu einer anderen bekannten Spielereihe von Blizzard. Wir sagen euch in unserem Review, ob es sich lohnt einen Blick in die Geschichten zu Starcraft zu werfen.

Inhalt

Die tapferen Menschen, die unbarmherzigen Zerg und die noblen Protoss befinden sich im ewigen Kampf um die Vorherrschaft in der Galaxie und das nackte Überleben. Doch was passiert, wenn der menschliche Fahrer eines unbezwingbaren Panzers plötzlich durchdreht und Jagd auf Freunde wie Feinde macht? Wie verkraftet ein kleines Menschenmädchen den brutalen Angriff der Zerg auf die Raumstation, auf der sie lebt? Die Antworten darauf und auf viele andere Fragen gibt es in StarCraft: Frontline!

Geschichten abseits der großen Kriege

Das Starcraft-Universum ist dafür bekannt, abseits der Geschichten um die großen Kriege auch viele weitere Stories bereit zu halten. Mit Starcraft Frontline werden nun endlich ein paar dieser bisher unbeachteten Details erzählt. Wir fanden es spannend die einzelnen Mangas zu lesen und durch die wundervollen Zeichnungen macht es unendlich viel Spaß die einzelnen Szenarien zu erleben. Ein großes Lob geht hierbei an die Autoren die in jeder actionreichen Sequenz viele interessante Informationen verstecken die die Geschichte in einem ganz anderen Licht erstrahlen lassen.

Fazit

Starcraft Frontline enthält viele actionreiche Sequenzen die die Atmosphäre der Spiele perfekt einfangen. Durch die großartigen Autoren verbirgt sich hinter jeder dieser Szenen eine spannende Hintergrundinformation die die Geschichte in neuem Licht erstrahlen lässt. Dadurch können wir den Band nicht nur Fans der Reihe uneingeschränkt empfehlen.

Eckdaten

Umfang: 192 Seiten

Preis: 10,00 Euro

VÖ: 14. Februar 2018