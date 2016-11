Star Wars Battlefront – Rogue One DLC erscheint demnächst

Der neue Star Wars Film Rogue One kommt schon in wenigen Wochen ins Kino, da soll natürlich auch das passende Futter für die Spieler von Battlefront direkt mitgeliefert werden. Es geht sogar schon vor dem Kinofilm los! Rogue One: Scarif erscheint bereits am 7. Dezember.

Inhalt des DLCs sind insgesamt 4 neue Multiplayer-Maps. Der namensgebende Planet Scarif kommt darin ebenfalls vor, dessen Tropenkultur ihr im Trailer weiter unten in bewegten Bildern bestaunen könnt. Gleichwohl stehen dann auch die passenden Helden aus Rogue One im Spiel zur Verfügung. Jyn Erso und Orson Krennic, zwei der beiden Hauptfiguren, dürfen dann mit in die Schlacht geführt werden.

Merkt euch also den 7. Dezember und den Tag davor gleich mit. Denn am 6.12 erscheint pünktlich als Gabe vom EA-Nikolaus die X-Wing VR Mission kostenfrei für alle Besitzer von Battlefront und der Playstation VR. Dezember 2016, ein wahres Fest für Star Wars Fans!