Star Wars Battlefront 2 – Leak zeigt alle spielbaren Helden

Wenn am 17. November Star Wars Battlefront 2 in die nächste Runde startet, dann dürfte der Ansturm wieder gefühlt immens hoch sein. Derzeit läuft für ausgewählte Spieler die Alpha-Phase von Battlefront 2 und man lässt natürlich nichts unversucht, um an neue Infos zu kommen.

Dass es Loot-Boxen im Spiel als Belohnungssystem geben wird, haben wir bereits berichtet. Ein jetzt aufgetauchter Leak zeigt alle im Spiel wählbaren Helden.

Besagter Leak tauchte im Forum von reddit auf. Einige Spieler nahmen sich den Code von Battlefront 2 zur Brust und siehe da, es sind etliche Heldennamen aufgetaucht:

Boba Fett

Han Solo

Prinzessin Leia

Luke Skywalker

Bossk

Chewbacca

Darth Vader

Imperator Palpatine

General Grievous

Iden Versio

Kylo Ren

Lando Calrissian

Darth Maul

Captain Phasma

Rey

Yoda

Ob diese Liste so final ist, dürfte – Stand jetzt – zumindest angezweifelt werden. Immerhin haben die Spieler auf Rebellenseite mehr Helden zur Auswahl. Außerdem wird EA wieder auf stattliche DLC-Inhalte setzen und neue Helden bieten sich hierfür geradezu an.

Falls ihr euch den reddit-Eintrag ansehen und ggf. mitdiskutieren möchtet, dann findet ihr ihn hier: Link zu reddit