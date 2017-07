Star Wars Battlefront 2 – Das erwartet uns in der Beta

Im Herbst startet die langersehnte Beta zu Star Wars Battlefront 2 auf der Playstation 4. Genauer gesagt sollte man sich zwei Termine vormerken: Während Vorbesteller schon am 4. Oktober zum Gamepad greifen dürfen, müssen alle anderen bis zum 6. Oktober warten. Die Beta endet für alle Spieler dann bereits am 9. Oktober wieder. EA hat sich nun dazu geäußert, was uns in der Beta erwarten wird.

Es werden zwei Maps und zwei Modi spielbar sein. Im Galactic Assault nehmen bis zu 40 Spieler teil und im Falle der Beta wird es einen Bodenkampf auf Naboo in der Stadt Theed geben. Neben 4 spielbaren Klassen werden auch Fahrzeuge und Helden ihren Einsatz finden.

Der zweite Part besteht aus einem Raumkampf, dem sogenannten Starfighter Assault. Nachdem der Bodenkampf in Episode 1 angesiedelt ist, soll sich der Kampf im All auf die ursprüngliche Trilogie beziehen. Im Cockpit eines Jägers müssen dann verschiedene Zwischenziele erreicht werden.

