LeVar Burton übernimmt das Kommando in Star Trek Online! Der legendäre Star-Trek-Schauspieler schlüpft in einer neuen Besonderen Episode, die ab sofort verfügbar ist, wieder in die Rolle von Geordi La Forge in der PC-Version des Free-To-Play MMORPGs.

Die Episode mit dem Namen „Jenseits des Nexus“, die ganz im Zeichen von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert steht, bringt Spieler mit dem legendären Sternenflottencaptain Geordi La Forge zusammen. LeVar Burton wird seine Rolle auch im nächsten großen Update von Star Trek Online spielen: Staffel 14 – Emergence startet am 3. Oktober auf dem PC.

Captains können sich ab sofort in die PC-Version von Star Trek Online einloggen und „Jenseits des Nexus“ spielen, eine besondere Episode im Zeichen des 30. Jubiläums von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Im Laufe dieser Mission werden die Captains Seite an Seite mit Captain Geordi La Forge (LeVar Burton) kämpfen, um die Crew eines Schiffes der Galaxy-Klasse zu retten. Ab dem 21. September können Captains außerdem den brandneuen Innenraum der Galaxy-Klasse erwerben. Star Trek Online feiert darüber hinaus auch das Jubiläum von TNG. Dazu gibt es am 28. September serverweite Geschenkaktionen, bei denen man unter anderem die klassische „Skant“-Uniform oder ein Typ-7-Shuttle erhalt en kann.

Am 3. Oktober steht Captain Geordi La Forge den Spielern erneut zur Seite, wenn das neueste Update, Staffel 14 – Emergence, auf dem PC erscheint. In der neuen Episode „Schmelztiegel“ begleiten Spieler die Captains La Forge und Kuumaarke (vertont von Kipleigh Brown) zur Dranuur-Kolonie im Alpha-Quadranten, die die seit kurzem vereinten Spezies Kentari und Lukari gemeinsam gegründet haben. Mit diesem Update kommt außerdem eine brandneue Flotteneinrichtung, die fünf Ausbau- und Belohnungsstufen bietet. Dies ist die erste große Flotteneinrichtung, die seit dem Start der Flottensternenbasen neu veröffentlicht wird.

Neu mit diesem Update erscheinen außerdem „Roter Alarm: Tzenkethi“, zwei neue defensive Wartelisten, eine neue Kolonie-Karte, ein neues Ereignis auf der persönlichen Kolonie-Karte der Captains und eine neue Primärspezialisierung mit dem Namen „Wundertäter“. Weitere Details werden wir bekannt geben, wenn Staffel 14 offiziell im Oktober startet.

„Jenseits des Nexus“ und Staffel 14 – Emergence werden zu einem späteren Zeitpunkt auf Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.