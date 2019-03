Spring Sale im Ubisoft Store mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Ubisoft gab heute bekannt, dass derzeit der Spring Sale im Ubisoft Store läuft. Bis zum 26. März um 11 Uhr gibt es die Möglichkeit, aktuelle Ubisoft-Titel mit einer Preisersparnis von bis zu 90 Prozent zu erwerben.

Neben Spielen wie Assassin‘s Creed Odyssey (bis zu 50% Rabatt), Far Cry 5 (bis zu 67% Rabatt) und der Siedler History Collection (50% Rabatt) werden auch kürzlich erschienene Titel, wie Far Cry New Dawn (Bis zu 50% Rabatt) und Trials Rising (bis zu 25% Rabatt) im Sale zu finden sein. Als Highlight werden die Gold- & Standard-Edition von Tom Clancy’s The Division mit einer Preisersparnis von 90 Prozent versehen sein. Das Angebot des Spring Sale umfasst neben kürzlich erschienenen Spielen auch diverse reduzierte Spiele-Klassiker und Erweiterungen.