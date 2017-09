Das Mobile Game Spot It! Duel – A Dobble Game knackt die Grenze von einer Million Downloads und zugleich wird ein wichtiges Update angekündigt.

Und wer sich nun fragt um was es eigentlich geht, den klären wir hier erstmal auf: Spot It! Duel – A Dobble Game ist die offizielle Adaption von Dobble, dem bekannten Kartenspiel, in dem Symbole gleicher Art gefunden werden müssen. Finde in Spot It! Duel – A Dobble Game übereinstimmende Symbole, um mit Hilfe deiner Dobble-Freunde und ihren Kräften Kombos zu bauen

Nun wird für das auf iOS und Android verfügbare Spiel ein neues Update eingeführt, in dem ein neues Belohnungssystem implementiert wird. Weitere Inhalte und Updates sind für das populäre Spiel bereits geplant. Spot It! Duel – A Dobble Game ist im App Store oder auf Google Play zum Download verfügbar.

Die neuen Tagesherausforderungen versprechen mehr Belohnungen als je zuvor. Jeden Tag warten neue Herausforderungen auf die Spieler, die diese innerhalb von 24 Stunden erfüllen können, um die Belohnungen zu erhalten.

Nach dem neuesten Update von Spot It! Duel – A Dobble Game erhalten die Spieler für jedes gewonnene Spiel Schlüssel. Je mehr dieser Schlüssel erspielt werden, desto mehr Belohnungs-Truhen kann der Spieler öffnen. Aber selbst bei einer Niederlage erhält der Spieler Punkte, die für Schlüssel eingetauscht werden können. Diese Punkte verdient sich der Spieler dadurch, dass er während dem Spielverlauf kombiniert – je größer die Combo, desto mehr Punkte gibt es. Die Belohnungs-Truhen enthalten Dobble-Karten, Bonus-Karten, Spielwährung, Booster und mehr.

Auch ohne Karten kann das Spiel nun überall gespielt werden. Spot It! Duel – A Dobble Game ist die neueste Ergänzung in Asmodee Digitals ständig wachsender Palette hochwertiger Videospiel-Adaptionen beliebter Brettspiele.