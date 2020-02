Spirit of the North – Adventure erscheint für PC und Switch

Nachdem Infuse Studio Spirit of the North zunächst nur für PlayStation 4 veröffentlichte, erscheint der Titel nun auch für PC und Nintendo Switch. Einen genauen Termin nannte der Entwickler zwar nicht, aber noch diesen Frühling soll das Spiel via eShop und Steam erhältlich sein. Auch einen neuen Trailer gibt es passend dazu.

„Spirit of the North ist ein Einzelspieler-Abenteuerspiel, das von den atemberaubenden und mysteriösen Landschaften Islands inspiriert ist. Spiele als gewöhnlicher Rotfuchs, dessen Geschichte sich mit der Wächterin der Nordlichter, einem weiblichen Geisterfuchs, verbindet.“

Spieler erforschen in dem Adventure als Geisterfuchs die Umgebung, um Geschichten, basierend auf nordischen Erzählungen, zu entdecken. Dabei gibt es im Spiel keine Dialoge oder festgeschriebene Storyline. Stattdessen erkundet man abwechselnd als echter und Fuchs in Geistform die winterliche Landschaft, löst Rätsel und entdeckt immer Neues. Letztendlich soll das Spielprinzip einen Einblick in die verlorene Zivilisation gewähren.

Hier seht ihr den neuen Trailer zum PC- und Switch-Release des Spiels: