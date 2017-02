Spielt das nächste Assassin’s Creed in Japan?

Entwickler von Spielen sind dafür bekannt, dass sie Eastereggs in ihren Werken hinterlassen. Meist treffen dann nur besonders aufmerksame Spieler auf diese Hinweise. So jetzt auch geschehen beim aktuellen Shooter Rainbow Six: Siege. Einem kleinen Detail zur Folge könnte es nämlich sein, dass der nächste Assassin’s Creed Ableger im feudalen Japan spielen wird.

Stein des Anstoßes ist ein Beitrag auf reddit. Dort hat ein User einen Screenshot aus Rainbow Six: Siege veröffentlicht, der eindeutig das Symbol der Assassinen auf einer Asiatischen Kampfrüstung zeigt. Warten wir einfach mal noch ab, ob Ubisoft bald die Katze aus dem Sack lässt.