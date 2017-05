Spielen mit 4K Auflösung, besser auf der Konsole?

Digital Foundry zeigt auf warum Computer Hardware Hersteller von der Playstation Pro lernen können.

Jeder kennt es, will man nativ auf 4K auf dem Computer spielen wird es noch immer sehr schnell sehr teuer. Wie schafft es also die PS4 Pro, für einen Bruchteil der Kosten, eine ähnliche Qualität für die Spieler herzustellen? Digital Foundry nennt einige der Schritte die hier gegangen werden und wirft damit die Frage in den Raum, ob das nicht auch auf dem PC möglich wäre?

Was für diese Qualität auf der Playstation 4 Pro sorgt sind unter anderem, eine dynamische Auflösung, Upscaling, Temporal Anti-Aliasing und das Checkerboarding. Damit schafft es die PS4 Pro von Sony, mit vergleichsweise schwacher Hardware, doch erstaunlich gute Ergebnisse im Bereich des 4K-Gaming zu erzielen. In diesem Video, welches wir für euch hier verlinkt haben, wird gezeigt wie man mit einer vergleichsweise schwächeren Grafikkarte mit einigen Tricks, ein doch erstaunlich gutes Ergebnis zaubern kann.

Das Fazit zeigt auf das man nicht immer sündhaft teure Hardware benötigt um gute 4K-Resultate zu erzielen. Ob dieses Video dazu beiträgt, das Grafikkarten Hardware Hersteller wie Nvidia und AMD, Optionen wie oben beschrieben einführt, um Kosten zu drücken wird sich zeigen. Für euch haben wir hier im Anschluss das komplette Video.