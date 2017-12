Spiele Update im Games with Gold Angebot im Januar!

Das Games with Gold Angebot bekommt in Deutschland ein Update! Statt dem versprochenen „Army of Two“ für Xbox 360 gibt es nun „A Kingdom for Keflings„! Grund dafür dürfte die Indizierung des Titels sein. Außerhalb Deutschlands ist niemand von dem Spieleaustausch betroffen.

Bauen statt Ballern!

A Kingdom for Keflings verfügbar vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox 360 und Xbox One.

Als Riese hilfst Du den Keflings beim Ausbau ihrer Siedlung. Tauche in eine mittelalterliche Welt ein und schalte neue Gebäude und Aufgaben frei.

Quelle: Pressemail