Spider-Man – New Game Plus wird kommen

Nicht nur wir sind fleißig das neue Spider-Man von Insomniac Games für unsere Review am spielen, auch weltweit erfreut sich die Spinne über ein hohes Maß an Beliebtheit. Spider-Man erschien vor wenigen Tagen exklusiv für Playstation 4.

Etliche Powerzocker haben das Spiel bereits durchgespielt. Und nach und nach mehren sich jetzt natürlich die Rufe nach einem New Game Plus Modus. Ein solcher Modus erlaubt es, das Spiel mit allen bereits freigeschalteten Upgrades nochmals von vorne in einer höheren Schwierigkeitsstufe zu starten.

Insomniac Games bestätigte nun via Twitter, dass ein solcher Modus in Arbeit ist. Vorraussichtlich wird der New Game Plus Modus dann in einem der nächsten Updates in Spider-Man integriert.