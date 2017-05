Spider-Man: Homecoming – Trailer Nummer 3 – STARKer Anzug!

Nur noch 44 Tage, dann hat das Warten ein Ende. Der erste Solo-Spider-Man Film erstmals von Marvel produziert, da zuvor die Rechte bei Sony lagen. Schauspieler Tom Holland war schon zuvor als Spider-Man in „Captain America: Civil War“ zu sehen. Nun bekommt er von Tony Stark einen neuen tollen Anzug, den er gleich übermütig ausprobiert. Leider gibt es in der Stadt neue gefährliche Waffen und einen verrückten Geier. Spider-Man möchte sich Iron Man beweisen und bringt damit viele Menschen in Gefahr. Um die Marvel- und Spider-Man Fans noch aufgeregter zu machen, hat Marvel einen dritten Trailer veröffentlicht! In dem gezeigten Material liegt der Fokus auf dem technischen Kostüm von Peter Parker und der hoch entwickelten Waffen der Bankräuber.

Spider-Man: Homecoming startet am 13. Juli in den deutschen Kinos.