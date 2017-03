Spider-Man Homecoming – Offizieller Trailer 2#

Der Youtube-Kanal Marvel Deutschland hat vor wenigen Augenblicken einen zweiten Trailer zu „Spider-Man Homecoming“ online gestellt. Dieser ist Teil des Marvel Cinematic Universe und schließt sich nach den Ereignissen in „The First Avenger: Civil War“ an.

Der zweite Trailer zur freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft ist im Gegensatz zum ersten Trailer sehr viel düsterer geworden. Wir bekommen zu sehen, wie der Anzug von Spider-Man zum ersten Mal richtig zum Einsatz kommt. Eine actiongeladene Szene auf dem Boot gibt es auch zu sehen. Dabei kommt es dazu, dass Spider-Man sich überschätzt hat und viele Leben in Gefahr waren. Iron Man möchte darauf hin den Anzug zurück und Peter Parker ist im alten Anzug zu sehen. Viele Schlüsselmomente gab es schon im zweiten Trailer zu sehen. Hoffen wir mal, dass der Film noch weitere Überraschungen in petto hat.

Spider-Man Homecoming startet am 13.07.2017 in den Kinos.