Spider-Man Homecoming – kostenlose VR-Experience für PS4

Besitzt ihr eine Playstation 4 samt VR-Brille? Falls ja, dann dürft ihr euch auf neues und kostenloses Futter freuen. Seit heute nämlich steht im Playstation Store die Spider-Man Homecoming VR-Experience gratis zum Download parat. Sucht das Spiel einfach im Store oder folgt diesem Link.

Zum ersten Mal kannst du in Spider-Mans Anzug schlüpfen und ausprobieren, wie es ist, der beliebteste Superheld der Welt zu sein. Lerne die Tricks und Kniffe deines verbesserten, brandneuen Stark Industries Web Shooters kennen und meistere die verschiedenen Netzarten, um rasante Zielwettbewerbe zu gewinnen – aber du musst schnell sein. Vulture ist auf der Flucht und hinter dir her. Wirf deine Netze bei einem dramatischen Aufeinandertreffen hoch über der Stadt aus, bevor du dich daranmachst, Spideys tödlichsten Gegner zu verfolgen.

Auf Basis des brandneuen Films von 2017 bietet das Spider-Man Homecoming VR-Erlebnis einen spannenden Einblick aus erster Hand in die Welt deines freundlichen Spider-Man von nebenan.