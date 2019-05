Spider-Man: Far From Home – Offizieller Trailer draußen!

Marvel Entertainment hat heute den ersten offiziellen Trailer zum neuen Spider-Man Film „Far From Home“ veröffentlicht. In diesem wird ausdrücklich gewarnt ihn nicht vor dem Sehen von Avengers: Endgame anzuschauen!

Spider-Man: Far From Home Trailer mit Spoiler

Ich bitte jetzt alle, die Endgame noch nicht gesehen haben, das Fenster zu schließen!

Letzte Warnung…

Okay, gut. Kevin Feige ist sehr geschickt darin, was die Vermarktung des MCU betrifft. Vor Infinity War bestritt er noch die Wiederkehr von gefallenen Helden, was nicht korrekt war und kürzlich auch, dass Far From Home angeblich vor Infinity War spielt, was auch nicht stimmt. Im Trailer sehen wir nämlich nun den neuen Iron Spider Anzug und einen sehr zerstreuten Peter Parker, der über den Verlust von Iron Man’s Tod klar kommen muss.

Des Weiteren sehen wir einen schwarzen Spider-Man Anzug, der wahrscheinlich eine Anspielung auf Venom sein könnte, was aber sehr unwahrscheinlich ist, da Sony dieses Projekt aktuell mit Tom Hardy verwirklicht. Leider muss ich gestehen, dass viele CGI-Szenen aussehen, als hätten sie YouTuber erstellt. Ins Auge sticht dabei der Iron Spider Anzug mit den Cops und der einfliegende Quinjet und die darauffolgende Explosion bei Happy. Aber lassen wir uns erstmal überraschen.

In den Hauptrollen sehen wir Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man und Jake Gyllenhaal als der vermeintliche Held Mysterio.

Hier seht ihr den neuen Trailer. Viel Spaß.