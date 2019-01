Spider-Man: Far From Home – Erster Teaser mit viel Gesprächsstoff!

Vor nicht all zu langer Zeit wurde der erste Trailer zum MCU-Film Avengers: Endgame veröffentlicht. Nun folgt der erste Teaser Trailer von Spider-Man: Far From Home. Dieser steckt voller Informationen zur Stroy und einem Besuch aus den oberen Helden-Reihen. Wir dürfen also gespannt sein, was sich Marvel noch in der Hinterhand behält.

Zur Spider-Man: Far From Home Handlung

Peter ist mit seinen Freunden MJ und Ned auf einer Klassenfahrt nach Europa. Der Heldenanzug wurde zu Hause gelassen, um mal abzuschalten und einfach nur Peter Parker zu sein. Als jedoch Elementar-Monster die Stadt angreifen und ein neuer Maskierter auftaucht, muss Parker in die Rolle als Spider-Man schlüpfen.

Des Weiteren ist Jake Gyllenhaal im Trailer zu sehen, welcher im zweiten Spidy-Teil die Rolle des Mysterio übernimmt. Der Anzug macht schon mal eine gute Figur und kommt dem Comic-Vorbild nahe.

Der Spider-Man: Far From Home Kinostart ist der 05. Juli 2019.

Peter und Tante May sind ein unschlagbares Team!