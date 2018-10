Morgen erscheint SOULCALIBUR VI und kehrt mit zahlreichen Neuerungen, wie zwei epischen Story-Modi – dem Soul Chronicle-Modus und dem RPG-inspirierten Libra of Souls-Modus – zurück. Das Spiel beinhaltet außerdem Online-Kämpfe, einen großen Charaktereditor sowie eine Reihe neuer und bekannter Kämpfer, darunter Geralt von Riva aus der Witcher-Serie. WELCOME BACK TO THE STAGE OF HISTORY.

SOULCALIBUR VI ist ab dem 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC Digital erhältlich.